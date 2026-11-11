Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Preselección de Panamá para 5ta ventana

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) presentó el listado de la Preselección Nacional Mayor de Panamá para la quinta ventana de la Segunda Ronda del Clasificatorio FIBA World Cup 2027 .

A continuación el listado de veintidós (22) jugadores convocados a la preselección mayor de Panamá, para la quinta ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo: Iverson Molinar, Ricardo Lindo Jr., Akil Mitchell, Trevor Gaskins, Luis Rodríguez, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Ezequiel Bell, Gil Atencio, Roberto Armstrong, Eric Romero, Eugenio Luzcando, Carlos Javier “C.J.” Rodríguez, Bryan Anderson, Tyler Gaskins, Luis Henríquez, Aaron Gedeón, Judah Brown, Omario Bailey, Juan Lewis, Johnny Murillo y Dylan Lemon.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El cuerpo técnico lo encabeza el boricua Nelson Colón, lo asisten Carlos Rivera Ruíz, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe; Jesús Izos, Preparador Físico, Gilberto Llerena, Doctor, Grerys Soto, Fisioterapeuta, Marcelino González, Ortopeda y Tony Bishop Jr., General Manager.

Los 12 equipos que continúan en carrera por los siete boletos a la Copa del Mundo FIBA 2027 volverán a la acción entre el 26 y 30 de noviembre.

La Ventana 5 marcará el penúltimo capítulo del proceso clasificatorio y, dependiendo de los resultados, podría dejar a los primeros equipos de las Américas con su boleto asegurado para la Copa del Mundo.

Con siete plazas disponibles y las 12 selecciones de la Segunda Ronda todavía en carrera, cada partido puede tener un impacto importante en la lucha por la clasificación.

Estados Unidos (7-1), República Dominicana (6-2), Brasil (6-2), México (5-3), Colombia (3-5) y Chile (2-6) competirán en el Grupo E, mientras que Canadá (8-0), Uruguay (6-2), Argentina (6-2), Bahamas (4-4), Puerto Rico (2-6) y Panamá (2-6) buscarán avanzar desde el Grupo F.

Panamá jugará sus dos partidos de local en la Ventana 5 de la Segunda Ronda en la Arena Roberto Durán; el jueves 26 recibe a Puerto Rico a las 8:40p.m., y cierra la quinta ventana con su segundo encuentro en casa ante Bahamas, el domingo 29 de noviembre a las 6:10p.m.

El quinteto nacional estará entrenando en el gimnasio de baloncesto del Centro de Alto Rendimiento (C.A.R.) Luis Tejada en doble jornada (matutina y nocturna). Todos los entrenamientos se realizarán a puertas cerradas.

FUENTE: FEPABA