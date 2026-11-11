Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del 10 de noviembre

Repasa cómo terminó la tabla de posiciones de la ronda regular en la Copa Mundial de Béisbol 2026 que se disputa en Nicaragua.
Posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23
Grupo A
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Australia / 4 / 1
- Puerto Rico / 3 / 2
- China Tapéi / 2 / 3
- Panamá / 2 / 3
- República Checa / 2 / 3
- Nicaragua / 2 / 3
Grupo B
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Venezuela / 5 / 0
- Japón / 4 / 1
- Corea del Sur / 3 / 2
- Gran Bretaña / 2 / 3
- Cuba / 1 / 4
- Sudáfrica / 0 / 5