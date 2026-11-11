BÉISBOL Béisbol -  11 de noviembre de 2026 - 07:15

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del 10 de noviembre

Repasa cómo terminó la tabla de posiciones de la ronda regular en la Copa Mundial de Béisbol U23 que se disputa en Nicaragua.

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del 10 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del 10 de noviembre

FOTO / FEDEBEIS

La novena de Panamá terminó en el cuarto lugar, por lo que no pudo avanzar a la Súper Ronda.

Posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23

Grupo A

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Australia / 4 / 1
  2. Puerto Rico / 3 / 2
  3. China Tapéi / 2 / 3
  4. Panamá / 2 / 3
  5. República Checa / 2 / 3
  6. Nicaragua / 2 / 3

Grupo B

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Venezuela / 5 / 0
  2. Japón / 4 / 1
  3. Corea del Sur / 3 / 2
  4. Gran Bretaña / 2 / 3
  5. Cuba / 1 / 4
  6. Sudáfrica / 0 / 5
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