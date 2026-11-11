Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del 10 de noviembre FOTO / FEDEBEIS

Repasa cómo terminó la tabla de posiciones de la ronda regular en la Copa Mundial de Béisbol 2026 que se disputa en Nicaragua.

La novena de Panamá terminó en el cuarto lugar, por lo que no pudo avanzar a la Súper Ronda.

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