Panamá vs Gran Bretaña: Fecha, hora y dónde ver en la Copa Mundial de Béisbol U23

La selección de béisbol de Panamá pasará la página y tratará de terminar de la mejor manera su participación en la Copa Mundial de Béisbol U23, cuando se enfrente a Gran Bretaña en su primer compromiso de la ronda de consolación.
Panamá sufrió una dolorosa derrota ante Australia por pizarra de 10-3 en su último partido de la ronda de apertura, pero antes ya habían perdido contra Puerto Rico y China Taipéi y le habían ganado a República Checa y Nicaragua.
Los canaleros iniciarán la ronda de consolación con récord de 2-0, tras arrastrar los resultados que consiguieron frente a Checa y los nicaragüenses.
PANAMÁ VS GRAN BRETAÑA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR RONDA DE CONSOLACIÓN
- Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2026
- Hora: 1:00 p.m.
- Lugar: Estadio Roberto Clemente, Masaya
- Dónde seguir: En rpctv.com con el Live Blog Posting