BÉISBOL 11 de noviembre de 2026 - 07:56

Panamá vs Gran Bretaña: Fecha, hora y dónde ver en la Copa Mundial de Béisbol U23

Repasa todos los detalles del duelo entre la novena de Panamá y Gran Bretaña en la Copa Mundial de Béisbol U23.

Panamá vs Gran Bretaña: Fecha

Panamá vs Gran Bretaña: Fecha, hora y dónde ver en la Copa Mundial de Béisbol U23

FOTO: WBSC - IA

La selección de béisbol de Panamá pasará la página y tratará de terminar de la mejor manera su participación en la Copa Mundial de Béisbol U23, cuando se enfrente a Gran Bretaña en su primer compromiso de la ronda de consolación.

Los dirigidos por Aníbal Reluz terminaron cuartos en el grupo A, quedando fuera de la Súper Ronda, donde clasificaban los tres mejores de cada grupo para luchar por las medallas.

Panamá sufrió una dolorosa derrota ante Australia por pizarra de 10-3 en su último partido de la ronda de apertura, pero antes ya habían perdido contra Puerto Rico y China Taipéi y le habían ganado a República Checa y Nicaragua.

Los canaleros iniciarán la ronda de consolación con récord de 2-0, tras arrastrar los resultados que consiguieron frente a Checa y los nicaragüenses.

PANAMÁ VS GRAN BRETAÑA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR RONDA DE CONSOLACIÓN

  • Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2026
  • Hora: 1:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Roberto Clemente, Masaya
  • Dónde seguir: En rpctv.com con el Live Blog Posting

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