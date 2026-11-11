Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá no logra superar sus primeras dos participaciones

La selección de béisbol de Panamá no logró avanzar a la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U23 2026 de la WBSC , luego de finalizar en la cuarta posición de la fase de grupos con récord de dos victorias y tres derrotas.

Los dirigidos por Aníbal Reluz no consiguieron los resultados necesarios para clasificar a la siguiente instancia tras perder contra Australia en su último partido de la ronda de apertura y ahora deberán disputar la ronda de consolación, que comenzará este jueves, para definir sus posiciones finales en el campeonato.

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Resultados de Panamá en la historia de la Copa Mundial de Béisbol U23

Con esta eliminación, Panamá tampoco podrá superar sus mejores actuaciones históricas en la competición, donde consiguió el cuarto lugar en la edición de 2016 y el quinto puesto en 2021.

Ahora, la novena canalera buscará cerrar de la mejor manera su participación en el certamen mundialista cuando enfrente este jueves a Gran Bretaña desde la 1:00 p.m. en el Estadio Roberto Clemente, Masaya.