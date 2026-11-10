BÉISBOL Béisbol -  10 de noviembre de 2026 - 22:28

Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá queda fuera de la Súper Ronda tras caer ante Australia

El pitcheo de Panamá fue castigado por los bates de Australia en la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá queda fuera de la Súper Ronda tras caer ante Australia
Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá queda fuera de la Súper Ronda tras caer ante AustraliaFOTO: FEDEBEIS

La selección de béisbol de Panamá perdió por pizarra de 10-3 frente a Australia en el quinto y último partido de la ronda de apertura del grupo A de la Copa Mundial de Béisbol U23, que se juega en Nicaragua.

Los canaleros fueron castigados por la ofensiva australiana con tres cuadrangulares de John Lemm, Callum Donnelly y Josh Nati, aunque el pitcheo estuvo totalmente descontrolado en los primeros episodios del choque disputado en el Estadio Rigoberto López Pérez.

En total, los lanzadores de Panamá regalaron 8 bases por bolas, golpearon a tres, permitieron 8 imparables y recetaron 10 ponches.

Los mejores a la ofensiva por la tropa panameña fueron Luis Sánchez de 3-2 con 1 empujada y 2 anotadas, mientras que Eduardo Tait sonó de 3-2 con 1 doble, 1 producida y 1 ponche.

Panamá sin opciones de avanzar de ronda en la Copa Mundial de Béisbol U23

Los dirigidos por Aníbal Reluz no lograron avanzar a la Súper Ronda tras terminar con récord de 2-3 y ahora tendrán que jugar la ronda de consolación que iniciará el jueves para definir posiciones finales.

De esta manera, Panamá no podrá mejorar sus participaciones anteriores: Cuarto lugar en el 2016 y quinto lugar en el 2021.

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