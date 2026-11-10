Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá queda fuera de la Súper Ronda tras caer ante Australia FOTO: FEDEBEIS

La selección de béisbol de Panamá perdió por pizarra de 10-3 frente a Australia en el quinto y último partido de la ronda de apertura del grupo A de la Copa Mundial de Béisbol U23 , que se juega en Nicaragua.

Los canaleros fueron castigados por la ofensiva australiana con tres cuadrangulares de John Lemm, Callum Donnelly y Josh Nati, aunque el pitcheo estuvo totalmente descontrolado en los primeros episodios del choque disputado en el Estadio Rigoberto López Pérez.

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En total, los lanzadores de Panamá regalaron 8 bases por bolas, golpearon a tres, permitieron 8 imparables y recetaron 10 ponches.

Los mejores a la ofensiva por la tropa panameña fueron Luis Sánchez de 3-2 con 1 empujada y 2 anotadas, mientras que Eduardo Tait sonó de 3-2 con 1 doble, 1 producida y 1 ponche.

Panamá sin opciones de avanzar de ronda en la Copa Mundial de Béisbol U23

Los dirigidos por Aníbal Reluz no lograron avanzar a la Súper Ronda tras terminar con récord de 2-3 y ahora tendrán que jugar la ronda de consolación que iniciará el jueves para definir posiciones finales.

De esta manera, Panamá no podrá mejorar sus participaciones anteriores: Cuarto lugar en el 2016 y quinto lugar en el 2021.