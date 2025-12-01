Selección de Baloncesto de Panamá vuelve a caer ante Uruguay en el Clasificatorio FIBA World Cup

En el cierre de la primera ventana del Grupo D del Clasificatorio FIBA World Cup 2027, Uruguay ganó en el último segundo por pizarra de 84 a 82 ante la Selección de Baloncesto de Panamá ; en el Antel Arena de Montevideo.

Los locales tomaron ventaja en el primer cuarto por dos puntos (21/19), Panamá se fue arriba en el marcador al culminar la primera mitad del encuentro por la mínima diferencia (41/40); Panamá llegó a estar arriba por diez tantos y al finalizar el tercer cuarto la ventaja fue de tres unidades (64/61); los uruguayos dominaron el último cuarto (23/18) y con el encuentro empatado a 82, Martín Rojas encestó la canasta de la victoria en el último segundo del juego con una gran asistencia de Santiago Vescovi (84/82)

Joaquín Rodríguez fue el más detacado por Uruguay con doble-doble, aportó con 29 puntos, también fue el líder en rebotes con diez, nueve fueron defensivos; dio cuatro asistencias, dos faltas personales, tres pérdidas de balón y dos robos; Santiago Vescovi con 16 tantos, atrapó cuatro rebotes, seis asistencias, cuatro faltas, cuatro pérdidas, seis robos de pelota y Luciano Parodi terminó con 11 unidades, tomó dos rebotes, líder en asistencias con siete, dos faltas y una pérdida,

Los mejores a la ofensiva por Panamá fueron el armador Jhivvan Jackson con 29 tantos, capturó seis rebotes, dio cuatro asistencias, cinco pérdidas y un robo de pelota, seguido del centro Eric Romero con 15 puntos, nueve rebotes, cinco fueron defensivos; una asistencia, cuatro faltas personales, dos pérdidas y un tapón; el centro Akil Mitchell finalizó con doble-doble, anotó 14 unidades, fue el líder debajo de los tableros con once rebotes, diez fueron defensivos; dio cinco asistencias, tres faltas personales, cuatro pérdidas, un robo, un bloqueo y Trevor Gaskins coló 10, dos rebotes, cuatro asistencias, una falta, tres pérdidas y un robo.

La Selección Nacional Mayor de Panamá jugará sus próximos dos partidos de visitante, el viernes 27 de febrero de 2026 ante Cuba en La Habana y el martes 2 de marzo se medirá a Argentina en Buenos Aires; en la segunda ventana del Grupo D de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo FIBA 2027.

La tabla de posiciones del Grupo D del Clasificatorio FIBA World Cup

Uruguay 2-0 Argentina 1-0 Panamá 0-2 Cuba 0-1

FUENTE: FEPABA