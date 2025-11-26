Selección de Baloncesto de Panamá ya tiene a sus 12 para Clasificatorio FIBA World Cup

La Federación de Baloncesto de Panamá (FEPABA) anunció la lista de 12 convocados de jugadores que formarán la Selección de Baloncesto de Panamá de cara al Clasificatorio FIBA World Cup del Mundial de Qatar 2027.
Selección de Baloncesto de Panamá para primera ventana del Clasificatorio FIBA World Cup
- Jhivvan Jackson
- Akil Mitchell
- Trevor Gaskins
- Ricardo Lindo
- Eric Romero
- Ezequiel Bell
- Daniel Girón
- Gil Atencio
- Justin Quintero
- Jonathan Salazar
- Roberto Amstrong
- Amilcar Sánchez
Los primeros partidos de Panamá serán ante Uruguay. Primero en la Arena Roberto Durán como locales el 27 de noviembre y luego en Montevideo el 30 de noviembre.
