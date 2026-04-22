Selección de Panamá completa avanzada en Brasil

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y su Director de selecciones, Christian Núñez ya se encuentran en Río de Janeiro liderando la avanzada de inspección de la Selección de Panamá para tener toda la información con miras al amistoso Brasil del próximo 31 de mayo.
BRASIL VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PARTIDO AMISTOSO
- Fecha: Domingo, 31 de mayo de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
FUENTE: FPF