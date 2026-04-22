22 de abril de 2026 - 15:30

Selección de Panamá completa avanzada en Brasil

La FPF y Christian Núñez ya se encuentran en territorio rival para preparar todos los detalles del amistoso contra Brasil.

FOTO: FPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y su Director de selecciones, Christian Núñez ya se encuentran en Río de Janeiro liderando la avanzada de inspección de la Selección de Panamá para tener toda la información con miras al amistoso Brasil del próximo 31 de mayo.

En la avanzada se visitó el Centro de Alto Rendimiento del club Club de Regatas Vasco da Gama y el Estadio Maracaná, sede del partido amistoso.

BRASIL VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PARTIDO AMISTOSO

  • Fecha: Domingo, 31 de mayo de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

FUENTE: FPF

En esta nota:
Seguir leyendo

Recomendadas

Últimas noticias