Selección de Panamá: ¿Puede República Dominicana dañarle la fiesta?

A menos de 50 días para la cita mundialista la Fepafut confirmó, que la Selección de Panamá se enfrentaría a su igual de República Dominicana como cierre preparativo rumbo al Mundial 2026 que se celebrará en junio y julio.

República Dominicana visitaría el suelo canalero este próximo 3 de junio para su enfrentamiento en contra de la Selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández, este sería segundo enfrentamiento oficial siendo este último por eliminatorias mundialistas donde la sele selló una cómoda victoria por 3-0.

No obstante, el equipo caribeño ha mostrado un claro crecimiento a lo que futbol respecta logrando su primera clasificación a la Copa Oro en julio del 2025.

¿Debe la Selección de Panamá preocuparse?

A pesar de no estar clasificado a la Copa Mundial 2026, La selección de República Dominicana tiene internacionales habilitando en ligas de Europa como Inglaterra, España y Portugal.

Jugadores como Junior Firpo que dio su paso por el FC Barcelona en el 2019-21 sería un gran problema para la saga canalera que busca llevarse el triunfo frente a su gente de cara a su compromiso en Estados Unidos y Canadá cuando busque arrancar con pie derecho frente a Ghana.

Por otra parte, Mariano días también habilitó en el Real Madrid compartiendo camerino con jugadores de talla mundial del equipo blanco. El delantero se mantiene en el Deportivo Alavés de España lo que, totaliza al equipo caribeño con 11 jugadores que militan el viejo continente.