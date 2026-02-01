Carlos Alcaraz se corona campeón del Australian Open al vencer a Novak Djokovic

El español Carlos Alcaraz logró el título del Australian Open tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y se convirtió, con 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.

Esta es la primera vez que Alcaraz gana el gran torneo australiano.

Carlos Alcaraz hace historia

El español, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, el más precoz en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade éste éxito a los dos que tenía en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, siete ahora en total.

El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, de 38 años, que no pudo obtener su vigésimo quinto grand Slam, asciende al tres del ránking.

El tenista de Belgrado es el más laureado en la historia de este deporte.