El tenista ruso Daniil Medvédev gana en Dubái su tercer título en tres semanas

Medvedev (27 años), número siete mundial, fue más preciso y sólido que Rublev (25 años), número seis. Ganó así su decimocuarto partido consecutivo y conquistó el decimoctavo título de su carrera.

Después de una eliminación prematura en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, Medvedev parece haber recuperado la confianza y se confirma como uno de los jugadores a seguir en este momento.

"El inicio de año no fue perfecto", admitió Medvedev tras ganar la final de este sábado. "Evidentemente, me siento mejor ahora, estoy muy feliz por estas tres semanas. A veces tienes la impresión de que haces las cosas bien, das los golpes bien y pierdes los partidos. A veces es al contrario. Esto me da mucha confianza", apuntó.

Antes de Dubái, Medvedev fue campeón en los torneos de Róterdam y Doha.

Djokovic llevaba veinte partidos sin perder y no había caído todavía en 2023, hasta que se encontró el viernes en la semifinal con Medvedev, una roca sin fisuras en la pista emiratí.

Rublev pierde su corona

Rublev, que defendía el título de Dubái ganado hace un año, terminó desesperado al no encontrar soluciones ante su compatriota. Se enfadó especialmente después de perder su servicio a 2-2 en el segundo set (3-2), perdiendo a partir de ahí, rápidamente, los tres últimos juegos del partido.

"Andrey es capaz de hacer daño a cualquiera en el circuito. Hoy pude dominar, pero en un próximo partido podría ser diferente", estimó el ganador de la final para alabar el juego de su contrincante.

Medvedev será uno de los favoritos en las dos próximas citas importantes del calendario, los dos Masters 1000 estadounidenses en Indian Wells (8-19 de marzo) y Miami (22 marzo-2 abril), que se disputan sobre superficie dura, la misma en la que el ruso ha logrado sus tres títulos en las últimas semanas.

El año pasado, Medvedev había logrado dos títulos, en Los Cabos (México) en un ATP 250 y en Viena en un ATP 500. Supera ya por lo tanto el balance de ese 2022.

Su estado de forma actual hace pensar en su tenis de anteriores temporadas, cuando conquistó el Masters de final de temporada (2020) y los Masters 1000 de Cincinnati y Shanghái (en 2019), el de París-Bercy en 2020 y el de Toronto en 2021.

