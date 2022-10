Novak Djokovic alcanza las semifinales del torneo de Astaná

Contra el semifinalista del último US Open, Djokovic perdió su primer servicio de la semana pero no cedió en presión para ganar en 1 hora y 29 minutos.. Todavía no ha concedido ningún set desde su regreso al circuito ATP luego de su título en Wimbledon, la semana pasada en el torneo de Tel Aviv, donde ganó su tercer título de la temporada.