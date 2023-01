Novak Djokovic brilla en el Australian Open

"Hace una semana, no pensaba en el título, solo pensaba en estar en condiciones para jugar el próximo partido. Hasta esta noche. Esta noche, de la forma que he jugado y me he sentido, me da motivos para creer que puedo ir hasta el final", afirmó en rueda de prensa.

Tras tres partidos a medio gas por las molestias de la lesión muscular en su pierna izquierda, Djokovic saltó a la pista determinado a "ganar en tres sets" y plantarse por décimatercera vez en cuartos de final de Melbourne, donde espera el ruso Andrey Rublev.

Aunque el australiano de 23 años, de padre uruguayo y madre española, dijo en la previa que estaba "preparado para la batalla", la emoción duró apenas cuatro juegos, el tiempo que tardó Djokovic en pisar el acelerador en búsqueda de los 22 Grand Slams del español Rafael Nadal.

Con una racha de cuatro juegos seguidos y apenas cuatro puntos en contra, el serbio cerró el primer set y continuó el atropello en el segundo, en el que un celebrado saque directo de De Miñaur en el sexto juego evitó el rosco.

Cuatro juegos seguidos para empezar el último decantaron la 25ª victoria consecutiva de Djokovic en Melbourne. "Si este es el nivel, creo que se va a llevar definitivamente el título", dijo De Miñaur, quien dijo haberse encontrado con "un Novak muy cerca de su mejor versión".

"He jugado el mejor partido de este año hasta ahora", dijo el serbio todavía en la pista. "Cuando mi cabeza está liberada, esto es lo que courre", apostilló después en rueda de prensa.

FUENTE: AFP