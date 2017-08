Sport West, Panamá Viejo y New York FC no podrán participar en la Liga Ascenso LPF

La Comisión de Apelaciones de la FEPAFUT confirmó que los clubes Sport West FC, Panamá Viejo FC y New York FC están inhabilitados y no podrán participar en la Liga Ascenso LPF por no cumplir con licenciamiento.

A través de la resolución No. 12-CA-05-2017, la Comisión de Apelaciones de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) resolvió confirmar la inhabilitación de participar de la temporada 2017-2018 de la Liga Ascenso LPF de los tres clubes tal como lo había determinado el Comité de Licencias designado por el Comité Ejecutivo del máximo regente del fútbol nacional.



El Comité de Licencias determinó en un informe que los clubes Panamá Viejo FC y New York FC no cumplen con los requisitos básicos exigidos por FIFA y CONCACAF para que se les otorgue la Licencia como Club Profesional, mientras que Sport West FC no aportó documentación alguna dentro de su recurso de alzada.



Ante esto, la Comisión de Apelaciones ha decidido confirmar las resoluciones 11-LC-2017, 12-LC-2017 y 13-LC 2017 que niegan a las organizaciones deportivas Panamá Viejo FC, New York FC y Sport West FC, respectivamente, la licencia que lo habilita para participar de la temporada 2017-2018 de la Liga Ascenso LPF.



Siendo así, el torneo Apertura 2017 se jugarán con 11 equipos al culiminar hoy el proceso de revisión de los requisitos contenidos en el Reglamento de Licencia de Clubes para Clubes Profesionales de Panamá" y que "con base en las disposiciones de dicho reglamento estamos en capacidad de informar que los Clubes Profesionales participantes de la Liga Ascenso LPF que cumplieron con todos los requisitos deportivos, administrativos, de infraestructura, legales y financieros de forma satisfactoria" son:



AD MUNICIPAL SAN MIGUELITO

SD ATLÉTICO NACIONAL

ATLÉTICO CHIRIQUÍ

AZUERO FC

CD CENTENARIO

COLÓN C3

COSTA DEL ESTE FC

LEONES DE AMÉRICA FC

RÍO ABAJO FC

SAN MARTÍN FC

SD PANAMÁ OESTE