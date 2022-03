"Le pregunté directamente a la fuente de Wasserman. Hay muchos rumores pero eso de los 90 mil dólares no es cierto, ni lo de Brasil, ni lo de Chivas, ni nada, Thomas quiere seguir con Panamá. También hablé con Jaime Penedo, no me dio cifra pero también me dijo que no es cierto", manifestó Martínez.