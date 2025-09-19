Gianna Woodruff: "Mi querido Panamá, vamos con todo para el próximo año"

Gianna Woodruff finalizó 5ta en la final de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo 2025 de Tokio, pero de igual forma logró su segundo mejor tiempo al registrar 53.34 en una final que se llevó Femke Bol.

"Me sentí bien, un poco cansada, porque no logré una medalla, pero hacer mi segundo tiempo mejor y estoy muy contenta con eso", dijo la panameña tras la carrera.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Woodruff agregó: "Mi gente y mi familia, gracias por todo, mi querido Panamá, vamos con todo para el próximo año".

En semifinales del Mundial la panameña logró establecer un récord sudamericano al registrar un tiempo de 52.66, liderando su heat.

Final del Mundial de Atletismo en los 400 mts con vallas

La neerlandesa Femke Bol conservó su título mundial de 400 metros vallas al vencer con un tiempo de 51 segundos y 54 centésimas, mejor marca mundial de esta temporada, este viernes en Tokio. Le acompañaron en el podio la estadounidense Jasmine Jones (52.08) y la eslovaca Emma Zapletalova (53.00)