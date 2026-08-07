FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de agosto de 2026 - 15:46

Yan Diomande se estrenó en entrenamiento en solitario con el Real Madrid

La joven estrella marfileña Yan Diomande se entrena en solitario en la Ciudad Real Madrid, luego pruebas médicas.

Yan Diomande se estrenó en entrenamiento en solitario con el Real Madrid

Yan Diomande se estrenó en entrenamiento en solitario con el Real Madrid

El delantero costamarfileño Yan Diomande completó su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid después de que se hiciera oficial su fichaje por el equipo blanco este jueves, procedente del RB Leipzig alemán.

Diomande llegó a la capital este viernes y comenzó el día pasando el reconocimiento médico previo a su incorporación a la plantilla en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

El equipo, mientras tanto, entrenaba en sesión matutina por quinto día consecutivo, con trabajo de circulación de balón, táctica y jugadas de estrategia y partidos en dimensiones reducidas, antes de viajar, durante la tarde, a Budapest, donde se enfrenta este sábado (19.00 horas) al Ferencvaros húngaro.

Entrenamiento en solitario para Yan Diomade

Diomande, por su parte, pisó el césped de la Ciudad Real Madrid en solitario, primero en el gimnasio y después con series de carreras y ejercicios con balón. Como recién llegado, todavía no entró en la convocatoria de Jose Mourinho para el partido de Hungría.

"Fichar por el Real Madrid es un sueño de la infancia hecho realidad para mí. Estoy incluso más agradecido a la directiva del RB Leipzig por hacer que este traspaso fuera posible a pesar de mi contrato actual [estaba vigente hasta 2030]", escribió en sus redes sociales el jugador como despedida del club alemán y para presentar su llegada a la capital de España.

FUENTE: EFE

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