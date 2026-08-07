Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Jhonnatan Mora gana oro en eFootball

La delegación panameña sigue sumando éxitos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Esta vez fue el turno de Jhonnatan Mora, quien se coronó campeón de la modalidad eFootball al conquistar la medalla de oro y darle al país su sexta presea dorada de la competición.
Ya en la gran final, el panameño mantuvo el alto nivel y superó con autoridad 2-0 al guatemalteco Arnaldo Vásquez, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y convertirse en uno de los grandes protagonistas del Team Panamá en la cita regional.
Con esta victoria, Panamá llegó a 20 medallas en total en Santo Domingo 2026 y alcanzó seis medallas de oro, superando las cinco preseas doradas obtenidas por la delegación nacional en los anteriores Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en San Salvador 2023.