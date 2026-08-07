DEPORTES Deportes -  7 de agosto de 2026 - 13:07

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Jhonnatan Mora gana oro en eFootball

Jhonnatan Mora se llevó el oro en eFootball y le da a Panamá su sexta medalla dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Jhonnatan Mora gana oro en eFootball

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Jhonnatan Mora gana oro en eFootball

FOTO: COP

La delegación panameña sigue sumando éxitos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Esta vez fue el turno de Jhonnatan Mora, quien se coronó campeón de la modalidad eFootball al conquistar la medalla de oro y darle al país su sexta presea dorada de la competición.

Mora protagonizó una destacada actuación durante la fase eliminatoria del torneo de deportes electrónicos. En las semifinales remontó la serie para vencer por 2-1 al venezolano Carlos Salazar, demostrando carácter y determinación para avanzar al duelo por el título.

Ya en la gran final, el panameño mantuvo el alto nivel y superó con autoridad 2-0 al guatemalteco Arnaldo Vásquez, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y convertirse en uno de los grandes protagonistas del Team Panamá en la cita regional.

Con esta victoria, Panamá llegó a 20 medallas en total en Santo Domingo 2026 y alcanzó seis medallas de oro, superando las cinco preseas doradas obtenidas por la delegación nacional en los anteriores Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en San Salvador 2023.

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