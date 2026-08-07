FUTBOL Fútbol Internacional -  7 de agosto de 2026 - 15:02

Arbitraje panameño gana protagonismo internacional en CONCACAF y otros torneos de la región

Árbitros panameños destacan a nivel internacional en competiciones de CONCACAF y otros eventos de la región.

Arbitraje panameño gana protagonismo internacional en CONCACAF y otros torneos de la región

Arbitraje panameño gana protagonismo internacional en CONCACAF y otros torneos de la región

FOTO: FPF

El arbitraje panameño continúa consolidando su presencia en el escenario internacional con destacadas designaciones en competiciones organizadas por Concacaf y otros torneos de la región, reflejando el crecimiento sostenido del nivel técnico de nuestros oficiales y la confianza depositada por los organismos internacionales en el talento nacional.

Del 24 de julio al 6 de agosto, árbitros y árbitros asistentes panameños han participado en Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Copa Centroamericana de Concacaf y actividades de capacitación organizadas por Concacaf, representando a Panamá en partidos de alto nivel y fortaleciendo su experiencia internacional.

Designaciones internacionales de oficiales panameños

24 de julio al 6 de agosto

Maykell Ramos – Árbitro

  • Juegos Centroamericanos y del Caribe en Rep. Dominicana
  • 30 de julio – México vs. Venezuela (Masculino) – Árbitro
  • 1 de agosto – República Dominicana vs. Venezuela (Femenino) – Árbitro
  • 2 de agosto – México vs. República Dominicana (Masculino) – Cuarto Árbitro

Jorginho Vásquez – Árbitro Asistente

  • Campeonato Sub-20 de Concacaf en México
  • 24 de julio – México vs. Antigua y Barbuda (Masculino) – Árbitro Asistente
  • 28 de julio – El Salvador vs. Estados Unidos (Masculino) – Árbitro Asistente
  • 30 de julio – México vs. Guatemala (Masculino) – Árbitro Asistente

Ronald Bruña – Árbitro Asistente

  • Copa Centroamericana de Concacaf
  • 30 de julio – Municipal vs. Cartaginés – Árbitro Asistente – Guatemala
  • 5 de agosto – Alianza vs. CS Herediano – Árbitro Asistente – El Salvador

Fernando Morón – Árbitro

  • Copa Centroamericana de Concacaf
  • 5 de agosto – Alianza FC vs Herediano – Árbitro – El Salvador

Alejandro Camarena – Árbitro Asistente

  • Copa Centroamericana de Concacaf
  • 28 de julio – CD Olimpia vs. Mixco – Árbitro Asistente – Honduras
  • 5 de agosto – Alianza FC vs Herediano – Árbitro – El Salvador

Jorge Leira- Árbitro

  • Campeonato Sub-20 de Concacaf en México
  • 24 de julio – México vs Antigua y Barbuda – árbitro
  • 27 de julio – Costa Rica vs México – cuarto árbitro
  • 31 de julio – Estados Unidos vs Cuba – árbitro
  • 4 de agosto – Costa Rica vs Haití – cuarto árbitro

Wilson Bultron – árbitro asistente

  • Copa Centroamericana de Concacaf
  • 6 de agosto – CD Montagua VS CD Fas – Árbitro asistente – Honduras

Richard Tejada – árbitro asistente

  • Copa centroamericana de Concacaf
  • 28 de julio – Olimpia vs Mixco – Árbitro – Honduras

Seminario de Capacitación de Concacaf

27 al 29 de julio – Dallas, Texas, Estados Unidos

  • Fernando Morón – Árbitro
  • Oliver Vergara – Árbitro
  • Andrés Vargas – Árbitro asistente
  • Gustavo Avendaño – Preparador Físico

FUENTE: FPF

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