Arbitraje panameño gana protagonismo internacional en CONCACAF y otros torneos de la región FOTO: FPF

El arbitraje panameño continúa consolidando su presencia en el escenario internacional con destacadas designaciones en competiciones organizadas por Concacaf y otros torneos de la región, reflejando el crecimiento sostenido del nivel técnico de nuestros oficiales y la confianza depositada por los organismos internacionales en el talento nacional.

Del 24 de julio al 6 de agosto, árbitros y árbitros asistentes panameños han participado en Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Copa Centroamericana de Concacaf y actividades de capacitación organizadas por Concacaf, representando a Panamá en partidos de alto nivel y fortaleciendo su experiencia internacional.

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