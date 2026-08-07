Arbitraje panameño gana protagonismo internacional en CONCACAF y otros torneos de la región

El arbitraje panameño continúa consolidando su presencia en el escenario internacional con destacadas designaciones en competiciones organizadas por Concacaf y otros torneos de la región, reflejando el crecimiento sostenido del nivel técnico de nuestros oficiales y la confianza depositada por los organismos internacionales en el talento nacional.
Designaciones internacionales de oficiales panameños
24 de julio al 6 de agosto
Maykell Ramos – Árbitro
- Juegos Centroamericanos y del Caribe en Rep. Dominicana
- 30 de julio – México vs. Venezuela (Masculino) – Árbitro
- 1 de agosto – República Dominicana vs. Venezuela (Femenino) – Árbitro
- 2 de agosto – México vs. República Dominicana (Masculino) – Cuarto Árbitro
Jorginho Vásquez – Árbitro Asistente
- Campeonato Sub-20 de Concacaf en México
- 24 de julio – México vs. Antigua y Barbuda (Masculino) – Árbitro Asistente
- 28 de julio – El Salvador vs. Estados Unidos (Masculino) – Árbitro Asistente
- 30 de julio – México vs. Guatemala (Masculino) – Árbitro Asistente
Ronald Bruña – Árbitro Asistente
- Copa Centroamericana de Concacaf
- 30 de julio – Municipal vs. Cartaginés – Árbitro Asistente – Guatemala
- 5 de agosto – Alianza vs. CS Herediano – Árbitro Asistente – El Salvador
Fernando Morón – Árbitro
- Copa Centroamericana de Concacaf
- 5 de agosto – Alianza FC vs Herediano – Árbitro – El Salvador
Alejandro Camarena – Árbitro Asistente
- Copa Centroamericana de Concacaf
- 28 de julio – CD Olimpia vs. Mixco – Árbitro Asistente – Honduras
- 5 de agosto – Alianza FC vs Herediano – Árbitro – El Salvador
Jorge Leira- Árbitro
- Campeonato Sub-20 de Concacaf en México
- 24 de julio – México vs Antigua y Barbuda – árbitro
- 27 de julio – Costa Rica vs México – cuarto árbitro
- 31 de julio – Estados Unidos vs Cuba – árbitro
- 4 de agosto – Costa Rica vs Haití – cuarto árbitro
Wilson Bultron – árbitro asistente
- Copa Centroamericana de Concacaf
- 6 de agosto – CD Montagua VS CD Fas – Árbitro asistente – Honduras
Richard Tejada – árbitro asistente
- Copa centroamericana de Concacaf
- 28 de julio – Olimpia vs Mixco – Árbitro – Honduras
Seminario de Capacitación de Concacaf
27 al 29 de julio – Dallas, Texas, Estados Unidos
- Fernando Morón – Árbitro
- Oliver Vergara – Árbitro
- Andrés Vargas – Árbitro asistente
- Gustavo Avendaño – Preparador Físico
FUENTE: FPF