Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Panamá derrotó a Cuba en la Arena Roberto Durán

La selección de Baloncesto de Panamá le ganó duelo a Cuba en compromiso Clasificatorio FIBA World Cup 2027 desde la Arena Roberto Durán.

FOTO: FEPABA

La selección de Baloncesto de Panamá superó por 84-81 al quinteto de Cuba en partido del Clasificatorio FIBA World Cup 2027 que se llevó a cabo en la Arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá.

Más de 6,000 fanáticos se dieron cita en el escenario para presenciar un duelo que terminó muy cerrado, pero con la ventaja para la "Roja Sin Mangas", que logró importante triunfo en casa, su primero en estas clasificatorias.

Molinar y Oglivie, destacados en duelo de Clasificatorio FIBA World Cup

El joven base Iverson Molinar lideró el triunfo a la ofensiva, con 26 puntos, mientras que Ernesto Oglivie también fue clave, con sus 22 puntos y apuntándose 11 rebotes, en una labor crucial en la pintura.

Panamá bajó su ritmo y mostró una cara distinta a la de la primera mitad, pero lograron mantener la ventaja y ganar de manera cerrada, ante una reacción cubana.

Los ahora dirigidos por Nelson Colón tienen marca de 1-2 y se verán ante Argentina, en una visita el próximo lunes 2 de marzo en el Estadio Obras Sanitarias.

