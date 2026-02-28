Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Panamá derrotó a Cuba en la Arena Roberto Durán

La selección de Baloncesto de Panamá superó por 84-81 al quinteto de Cuba en partido del Clasificatorio FIBA World Cup 2027 que se llevó a cabo en la Arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá.
Molinar y Oglivie, destacados en duelo de Clasificatorio FIBA World Cup
El joven base Iverson Molinar lideró el triunfo a la ofensiva, con 26 puntos, mientras que Ernesto Oglivie también fue clave, con sus 22 puntos y apuntándose 11 rebotes, en una labor crucial en la pintura.
Panamá bajó su ritmo y mostró una cara distinta a la de la primera mitad, pero lograron mantener la ventaja y ganar de manera cerrada, ante una reacción cubana.
Los ahora dirigidos por Nelson Colón tienen marca de 1-2 y se verán ante Argentina, en una visita el próximo lunes 2 de marzo en el Estadio Obras Sanitarias.