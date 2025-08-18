Copa Latina 2025:Los partidos se jugarán en el Cos Sports Plaza a puertas cerradas

El duelo de Panamá ante Uruguay de este lunes que estaba programado a las 6:00 pm en la Arena Roberto Durán se cambió para el Cos Sports Plaza y a puertas cerradas por el tema de aire acondicionado que afectó el inicio de la Copa Latina 2025.

Panamá debutaba ante Argentina el domingo en la Arena Roberto Durán y previo Brasil ante Uruguay, estos dos equipos decidieron no jugar porque la cancha estaba húmeda y no tenía las condiciones adecuadas.

