Copa Latina 2025: Los partidos se jugarán en el Cos Sports Plaza a puertas cerradas

El duelo de Panamá ante Uruguay de este lunes que estaba programado a las 6:00 pm en la Arena Roberto Durán se cambió para el Cos Sports Plaza y a puertas cerradas por el tema de aire acondicionado que afectó el inicio de la Copa Latina 2025.
La Copa Latina 2025 se traslada al Cos Sports Plaza
David Samudio anunció en su red social de X que el juego no se realizará en la Arena Roberto Durán y pasa al Cos Sports Plaza donde se disputará a puertas cerradas y se le devolverá el dinero a los fanáticos.