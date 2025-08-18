COPA LATINA Baloncesto -  18 de agosto de 2025 - 16:35

Copa Latina 2025: Los partidos se jugarán en el Cos Sports Plaza a puertas cerradas

Los partidos programados de Copa Latina para este lunes 18 de agosto se pasaron para el Cos Sports Plaza luego de los problemas en la Arena Roberto Durán.

El duelo de Panamá ante Uruguay de este lunes que estaba programado a las 6:00 pm en la Arena Roberto Durán se cambió para el Cos Sports Plaza y a puertas cerradas por el tema de aire acondicionado que afectó el inicio de la Copa Latina 2025.

Panamá debutaba ante Argentina el domingo en la Arena Roberto Durán y previo Brasil ante Uruguay, estos dos equipos decidieron no jugar porque la cancha estaba húmeda y no tenía las condiciones adecuadas.

David Samudio anunció en su red social de X que el juego no se realizará en la Arena Roberto Durán y pasa al Cos Sports Plaza donde se disputará a puertas cerradas y se le devolverá el dinero a los fanáticos.

