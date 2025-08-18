Copa Latina 2025: Partidos para hoy lunes 18 de agosto

Tras una primera fecha cancelada por las condiciones del tabloncillo en la Arena Roberto Durán , las acciones de la Copa Latina 2025 continúan este lunes con dos choques de alto nivel.

Por lo corto que es este certamen de preparación para la FIBA Americup 2025 en Nicaragua, hoy se jugarán las semifinales de forma directa.

La noche del domingo los partidos entre Brasil ante Uruguay por la inauguración y el choque de fondo entre Panamá y Argentina fueron cancelados.

"Un problema con el sistema de aire acondicionado del gimnasio terminó liberando mucho vapor de agua a la cancha, haciendo imposible la celebración del partido. Los organizadores del evento intentaron solucionar la situación y en el último momento se realizaron varias pruebas en la cancha, pero debido a que la superficie permaneció resbaladiza, el duelo no se llevará a cabo", publicó la Confederación brasileña de Baloncesto.

El FIBA AmeriCup 2025 se jugará del viernes 22 de agosto al domingo 31 en Managua, Nicaragua. El quinteto panameño está en el grupo B junto a Canadá, Puerto Rico y Venezuela.

Partidos para hoy, lunes 18 de agosto - Copa Latina 2025