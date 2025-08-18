Real Madrid: Convocatoria de Xabi Alonso para enfrentar al Osasuna

Xabi Alonso anunció su lista de convocados para el debut en LaLiga del Real Madrid ante el Osasuna donde destaca la presencia del joven Thiago Pitarch Pinar.
Convocados en el Real Madrid
- Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
- Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Huijsen.
- Centrocampistas: Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago.
- Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Osasuna
Fecha: Martes 19 de agosto
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC