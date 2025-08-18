Real Madrid: Convocatoria de Xabi Alonso para enfrentar al Osasuna

Xabi Alonso anunció su lista de convocados para el debut en LaLiga del Real Madrid ante el Osasuna donde destaca la presencia del joven Thiago Pitarch Pinar.

Se medirán ante Osasuna que finalizó novena la pasada campaña quedando a un puesto de Europa. La temporada pasada el equipo merengue ganó 4-0 en el primer partido y en el segundo igualaron 1-1.

