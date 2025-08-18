LALIGA Fútbol Internacional -  18 de agosto de 2025 - 09:31

Real Madrid: Convocatoria de Xabi Alonso para enfrentar al Osasuna

Xabi Alonso anunció su lista de convocados para el debut en LaLiga del Real Madrid ante el Osasuna donde destaca la presencia del joven Thiago Pitarch Pinar.

Se medirán ante Osasuna que finalizó novena la pasada campaña quedando a un puesto de Europa. La temporada pasada el equipo merengue ganó 4-0 en el primer partido y en el segundo igualaron 1-1.

Convocados en el Real Madrid

  • Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
  • Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Huijsen.
  • Centrocampistas: Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago.
  • Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Osasuna

Fecha: Martes 19 de agosto

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC

