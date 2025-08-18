Copa Latina 2025: ¿Por qué no se jugó el Panamá vs Argentina? FOTO / Samid Botello

Los quintetos de Panamá y Argentina al final tampoco pudieron disputar el partido de fondo de la Copa Latina 2025 luego que más temprano tampoco se disputara el Brasil vs Uruguay debido a fallos en el aire acondicionado que afectaban el tabloncillo.

Cuando todo parecía que el partido se disputaría, la delegación argentina se retiró de la Arena Roberto Durán señalando que no se podía disputar el partido y según Guillermo Pineda de COS, señalaron que la decisión había tomado entre entre ambos quintetos.

Según Gonzalo García, couch de la Selección de Baloncesto de Panamá, la decisión de no jugar fue exclusivamente de Argentina porque no quisieron probar el tabloncillo.

Previo a esta decisión se había comentado que el partido se iba a realizar luego que los jugadores de ambos equipos intentaran disputar el encuentro con la salvedad de que la cancha estuviera "apta".

Copa Latina 2025 reprogramada

Los partidos se reprogramaron para hoy con formato de semifinales y mañana serían los partidos por el tercer lugar y final, según anunció Manuel Escudero de FEPABA.