Legionarios Fútbol Internacional -  18 de agosto de 2025 - 12:49

José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City en la Championship?

El Norwich City del defensor panameño José Córdoba enfrentará al Middlesbrough FC en la Championship.

José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el  Norwich City en la Championship?

José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el  Norwich City en la Championship?

Foto: NorwichCityFC

El zaguero panameño José Córdoba se prepara con el Norwich City para enfrentar al Middlesbrough FC en la jornada 3 de la English Football League Championship de Inglaterra.

La victoria colocó a los dirigidos por el entrenador Liam Manning en la undécima posición con tres unidades, mientras que el Middlesbrough se encuentra invicto en dos fechas, posicionándolo en la parte alta de la tabla de posiciones de la segunda división inglesa (6 puntos).

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City en la Championship?

El Norwich City de José Córdoba estará jugando nuevamente, el sábado 23 de agosto ante el Middlesbrough en el Carrow Road (9:00 am).

En esta nota:
Seguir leyendo

El Norwich City de José Córdoba perdió ante el Millwall en el inicio de la Championship

Edward Cedeño: ¿Cuándo vuelve a jugar UD Las Palmas?

Lassana Diarra reclama 65 millones de euros a FIFA y a la Federación Belga

Recomendadas

Últimas noticias