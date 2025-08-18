José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City en la Championship?

El zaguero panameño José Córdoba se prepara con el Norwich City para enfrentar al Middlesbrough FC en la jornada 3 de la English Football League Championship de Inglaterra.

"Coto" llegará motivado a este choque tras dar asistencia el pasado sábado 16 de agosto, en la anotación del estadounidense Josh Sargent, durante la victoria de los "Canarios" 2-1 sobre el Portsmouth.

La victoria colocó a los dirigidos por el entrenador Liam Manning en la undécima posición con tres unidades, mientras que el Middlesbrough se encuentra invicto en dos fechas, posicionándolo en la parte alta de la tabla de posiciones de la segunda división inglesa (6 puntos).

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City en la Championship?

El Norwich City de José Córdoba estará jugando nuevamente, el sábado 23 de agosto ante el Middlesbrough en el Carrow Road (9:00 am).