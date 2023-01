Béisbol Juvenil 2023: Veraguas define su primer lanzador abridor 

Veraguas ha sufrido de malos resultados en las últimas temporadas y para esta campaña esperan cambiar la cara para dejar en alto la provincia.

"Esperamos que este campeonato sea productivo para esta provincia que en los últimos años han pasado malos torneos y esperamos esta sea la excepción”.

Reina es el encargado de abrir el primer encuentro ante Chiriquí el 6 de enero en el Kenny Serracín y destacó que se siente bien físicamente.

“El director me ha confiado el primer partido a mi, me siento bien, he entrenado muy fuerte para este partido y tengo que salir a ganarlo para la provincia veragüense", finalizó.