Béisbol Juvenil 2024: Aníbal Sánchez fue la figura para el título de Coclé

El jardinero central se fue de 3-2 con 2 remolcadas, 2 dobles y 1 base por bolas.

Sánchez se preparó para el 7mo juego del Béisbol Juvenil 2024

"Todos me aconsejaron, me preparé para el momento, me decían este es tu día, y yo muy animado no quería pasar ningún pitcheo y lo aproveché", dijo Sánchez quien no había bateado imparables en la serie final.