Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Herrera y Panamá Metro

Las novenas de Herrera y Panamá Metro se miden en choque por la jornada del Béisbol Juvenil 2026, con el Estadio Nacional Rod Carew como escenario.

Manuel Bustavino y Roberto Martínez tomarán la pelota, en busca de liderar en el diamante esta noche.

Herrera:

Jorge Cedeño JC

Julio Casas 1B

Jorge Pinilla SS

Eduardo Canto 3B

Randolph Bernal DH

Omar Osorio C

Johan Vázquez JD

Emanuel Chavarria JI

Juan Arosemena 2B

Lanzador: Manuel Bustavino

Panamá Metro:

Luis Rivera JC

Caleb Rivera 1B

Pablo Arosemena C

Anderson Cousins 2B

Carlos Sánchez JD

Eduardo Recuero JI

Carlos Pérez DH

Diego Arancibia 3B

Andrés Valderrama SS

Lanzador: Roberto Martínez

