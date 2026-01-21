Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Herrera y Panamá Metro

Las novenas de Herrera y Panamá Metro se miden en choque por la jornada del Béisbol Juvenil 2026, con el Estadio Nacional Rod Carew como escenario.
Los protagonistas en partido del Béisbol Juvenil 2026
Herrera:
Jorge Cedeño JC
Julio Casas 1B
Jorge Pinilla SS
Eduardo Canto 3B
Randolph Bernal DH
Omar Osorio C
Johan Vázquez JD
Emanuel Chavarria JI
Juan Arosemena 2B
Lanzador: Manuel Bustavino
Panamá Metro:
Luis Rivera JC
Caleb Rivera 1B
Pablo Arosemena C
Anderson Cousins 2B
Carlos Sánchez JD
Eduardo Recuero JI
Carlos Pérez DH
Diego Arancibia 3B
Andrés Valderrama SS
Lanzador: Roberto Martínez