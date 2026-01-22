MAREA ROJA Marea Roja -  22 de enero de 2026 - 22:11

¡SOBRE LA HORA!: La Selección de Panamá cayó ante México con autogol

Panamá cayó ante México sobre el final del partido luego de un autogol de Richard Peralta cuando el reloj marcaba los 93 minutos.

El equipo de Javier Aguirre tuvo un dominio sobre los panameños, que apenas tuvieron una chance de gol con un remate de larga distancia de Giovany Herbet que pasó muy cerca.

La segunda parte fue la misma tónica pero con algunas llegadas de Panamá que no pudo concretar. Las llegadas fueron con Ángel Caicedo con remate desde lejos a las manos de portero, una individualidad de Herrera y un "casi" remate de cabeza del propio delantero que ingresó por Kadir Barría que hoy no tuvo muchas chances.

John Gunn tuvo algunas oportunidades para mostrar sus trabajo bajo palos, aunque no pudo hacer nada en ese gol del "tri".

Panamá se va de estos amistosos con un empate 1-1 ante Bolivia y una derrota 1-0 ante México.

