Kadir Barría: "Se me hacen agua los ojos porque es un sueño que viví hoy"

Kadir Barría volvió a salir titular con la Selección de Panamá donde disputó poco más de una hora en la derrota ante México en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Una felicidad muy grande de representar a mi país, siempre soñé con eso y que más que en el Rommel, cantando el himno, la verdad que se me hacen agua los ojos porque es un sueño que viví hoy inolvidable para mí. Lastimosamente no se nos dio la victoria, pero es un grupo que luchó, lo intentó y lastimosamente no se nos dio la victoria. Cada uno puso de su parte, pero todo el mundo trabajó en equipo", expresó el jugador del Botafogo.

El espigado delantero añadió: "El profe me dice las cosas, tengo que obedecer, un delantero es para meter goles, pero si toca apoyar el equipo, correr atrás, defender hay que hacerlo".

Sobre un posible llamado en el futuro indicó: "Siempre voy a estar a disposición para estar con el equipo, con la selección, contra equipos grandes, la verdad que estoy agradecido con Thomas Christiansen la oportunidad que me dio ahorita es un sueño".

Reacciones de Kadir Barría