Kadir Barría: "Se me hacen agua los ojos porque es un sueño que viví hoy"

Kadir Barría volvió a salir titular con la Selección de Panamá donde disputó poco más de una hora en la derrota ante México en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
El espigado delantero añadió: "El profe me dice las cosas, tengo que obedecer, un delantero es para meter goles, pero si toca apoyar el equipo, correr atrás, defender hay que hacerlo".
Sobre un posible llamado en el futuro indicó: "Siempre voy a estar a disposición para estar con el equipo, con la selección, contra equipos grandes, la verdad que estoy agradecido con Thomas Christiansen la oportunidad que me dio ahorita es un sueño".
Reacciones de Kadir Barría