Kadir Barría: "Botafogo desde el principio creía en Kadir", agente del panameño

El agente y el papá de Kadir Barría estuvieron en el DESMARQUE de COS donde dieron algunos detalles de la llegada del panameño al Botafogo y el momento que vive con la Selección de Panamá.

"Se quedó un año y medio sin jugar y tuvo mucha resiliencia para conquistar y cuando empieza a jugar explota y Kadir tiene una cosa, partidos grandes, contra Flamengo, contra Vasco, contra Sporting, un partido que necesitaban ganar y cambia el partido", expresó Thiago, agente del joven delantero panameño.

Por su parte Irving, papá de Kadir destaca que ha visto muchos goles de su hijo: "Lo veo que lo está haciendo naturalmente y las cosas le salen espontáneamente. Las cosas le están saliendo bien y tiene que seguir trabajando para llegar más lejos".

"Botafogo desde el principio creía en Kadir, por eso esperó prácticamente un año para que pudiera firmar su contrato para poder jugar y ellos tienen un plan con él, pero con calma porque Kadir se quedó mucho tiempo sin jugar porque él necesita minutos. Tiene algo para lidiar con la presión que parece sobrenatural", añadió su agente.

"Cuando él habla se ve la tranquilidad, es humilde, no se queda enojado si tiene que bajar con la Sub-20, eso demuestra la madurez y el hambre que tiene de mejorar", destacó.

"Un jugador de Panamá con 18 años que ya ha debutado en la Serie A de un equipo que era el actual campeón de Libertadores...no es normal. Necesitamos calma, dejarlo en la cancha, en la cancha se habla".

Contó que inicialmente llegó para hacer pruebas en Palmeiras, pero que no lo tomaron en cuenta, para luego recaer en Botafogo donde tuvieron que pasar algunos movimientos para poder firmar con el club a los 18 años. Señaló que inclusive entrenó de lateral derecho, estuvo de extremo, pero que en la Sub-20 apostaron por él como delantero.

Declaraciones del agente de Kadir Barría