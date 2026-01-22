Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 21 de enero

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el miércoles 21 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Resultados del miércoles, 21 de enero - Béisbol Juvenil 2026
- Coclé 6-1 Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín
- Colón 1-9 Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses
- Darién 1-11 Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron
- Herrera 3-15 Panamá Metro en el Estadio Rod Carew
- Panamá Oeste 5-1 Los Santos en el Estadio Roberto Hernández
- Panamá Este 3-9 Veraguas en el Estadio Omar Torrijos