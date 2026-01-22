Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  22 de enero de 2026 - 07:39

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 21 de enero

Repasa los resultados que se dieron el miércoles 21 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el miércoles 21 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Coclé, bicampeón del torneo, superó 6-1 a Chiriquí, demostrando nuevamente que quiere el tricampeonato.

  • Coclé 6-1 Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín
  • Colón 1-9 Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses
  • Darién 1-11 Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron
  • Herrera 3-15 Panamá Metro en el Estadio Rod Carew
  • Panamá Oeste 5-1 Los Santos en el Estadio Roberto Hernández
  • Panamá Este 3-9 Veraguas en el Estadio Omar Torrijos
