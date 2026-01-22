FC Barcelona vs Real Oviedo: Fecha, hora y donde ver J21 en LaLiga FOTO: FC BARCELONA

El FC Barcelona se enfrentará este domingo al Real Oviedo en la jornada 21 de LaLiga en el Spotify Camp Nou en busca de mantener su liderato por un punto ante el Real Madrid que lo persigue.

Los blaugranas vienen de perder en LaLiga en su duelo de visita ante la Real Sociedad 2-1, pero le ganaron a mitad de semana al Slavia Praga 4-2 en la jornada 7 de fase liga de Champions League.

