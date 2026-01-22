LALIGA Fútbol Internacional -  22 de enero de 2026 - 16:18

FC Barcelona vs Real Oviedo: Fecha, hora y donde ver J21 en LaLiga

El FC Barcelona sigue líder en LaLiga en la jornada 21 y se enfrentará este fin de semana al Real Oviedo.

FC Barcelona vs Real Oviedo: Fecha

El FC Barcelona se enfrentará este domingo al Real Oviedo en la jornada 21 de LaLiga en el Spotify Camp Nou en busca de mantener su liderato por un punto ante el Real Madrid que lo persigue.

Los blaugranas vienen de perder en LaLiga en su duelo de visita ante la Real Sociedad 2-1, pero le ganaron a mitad de semana al Slavia Praga 4-2 en la jornada 7 de fase liga de Champions League.

Real Oviedo también viene de caer ante el Osasuna y se encuentran de últimos en la tabla de posiciones con solo 13 puntos.

Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Real Oviedo en la J21 de LaLiga

  • Fecha: Domingo, 25 de enero de 2026
  • Hora: 10:15 am
  • Lugar: Spotify Camp Nou
