FC Barcelona vs Real Oviedo: Fecha, hora y donde ver J21 en LaLiga

El FC Barcelona se enfrentará este domingo al Real Oviedo en la jornada 21 de LaLiga en el Spotify Camp Nou en busca de mantener su liderato por un punto ante el Real Madrid que lo persigue.
Real Oviedo también viene de caer ante el Osasuna y se encuentran de últimos en la tabla de posiciones con solo 13 puntos.
Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Real Oviedo en la J21 de LaLiga
- Fecha: Domingo, 25 de enero de 2026
- Hora: 10:15 am
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde ver: Seguir las redes sociales de Deportes RPC