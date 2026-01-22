Thomas Christiansen sobre Kadir Barría: "Es un jugador interesante e inteligente"

"Es para estar orgulloso del partido que hicieron los pelaos", inició diciendo Thomas Christiansen, DT de la Selección de Panamá tras caer ante México en partido amistoso.
"Kadir estuvo bien, hoy sabíamos que cómo iba ir el partido iba a ser difícil para él, estaba sólo con los centrales, tenía que moverse de lado a lado para intentar presionar y que no nos sobrepasara fácil, pero en general en los dos partidos, el primero su gol, pero también su madurez futbolística, es un jugador interesante también inteligente, vamos a seguir observándole a él como a otros tantos", dijo Thomas sobre Kadir Barría.
Reacciones sobre Kadir Barría
Thomas también habló de la LPF donde destacó que ha venido creciendo porque se vio así en un partido ante México donde compitieron hasta el último minuto. Añadió que esperaban el dominio por su calidad por lo que les tocó sufrir y esperar los momentos con el balón.
