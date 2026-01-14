Béisbol Juvenil 2026: Colón le roba el triunfo a Herrera

La novena de Colón dejó tendido en el terreno a Herrera tras ganarles 5-4 en el estadio Justino Salinas en La Chorrera en la jornada 11 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 para sumar su tercer triunfo (3-8).

En la parte alta del tercer episodio Herrera amenazaba con las almohadillas llenas, pero el gran trabajo en el pitcheo de Colón evitó las carreras. Pero en la superior del cuarto Miguel Gallardo con un elevado de sacrificio empujó en pisa y corre a Osorio para la ventaja.

Luego en la quinta entrada fue productivo para Herrera que sumó tres carreras más.

Colón con un gran triunfo

Colón aprovechó una gran cantidad de errores del equipo herrerano, la primera rayita de los Beep Beep llegó en un mal lanzamiento que hace que el receptor pierda la bola y que el tiro de Gallardo a tercera fuera descontrolado y Edward Delgado anotó en la baja del sexto.

En la baja del séptimo, otra vez un mal lanzamiento de 6-3 provocó que Colón siguiera recortando. En la baja del noveno, los Beep Beep llenaron las bases y tres carreras de caballito le bastaron para ganar el juego.

Leonel Yanis fue el lanzador ganador después del sexto episodio que hizo su relevo.

Oeste sigue líder e invicto

Panamá Oeste sigue haciendo historia con nueva marca tras sumar su 11vo triunfo consecutivo luego de ganarle 1-0 a Chiriquí en el estadio Mariano Rivera.

Joshua Martínez se apuntó el triunfo.

La carrera llegó en la baja del segundo episodio luego de un lanzamiento malo de Chiriquí que no pudo bloquear Alexis Quintero y anotó desde tercera Rodolfo Smith.

Chiriquí se queda con marca 6-4 y un juego pendiente ante Herrera que será el próximo lunes.

Coclé, Metro y Panamá Este ganan

La Leña Roja superó 4-1 a Bocas del Toro en el estadio Remón Cantera en Aguadulce con buen trabajo en la lomita de Christian González.

En ofensiva destacó Ricardo Acosta con dos carreras impulsadas.

Coclé queda con marca 8-3 y los tortugueros 3-8.

En otras acciones, Panamá Este le volteó el marcador 3-2 a Veraguas tras ir cayendo 2-0 en el quinto episodio en el estadio José de la Luz Thompson en Chepo.

Las carreras de los Potros llegaron en el sexto episodio y quedan 8-2. Los indios siguen sufriendo con marca 2-9.

En un juego directo por posición, Panamá Metro sumó otra victoria más luego de vencer 6-1 a Chiriquí Occidente en el Juan Demóstenes Arosemena con un Luis Rivera encendido que se fue de 5-1 con 2 carreras empujadas y 1 anotada.

Lanzador ganador fue Francisco de Gracia, los metrillos se quedan de 6-5 y Occidente de 5-6.