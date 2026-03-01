Béisbol Juvenil 2026: Conoce la ruta de la caravana de Panamá Oeste

Los Vaqueros de Panamá Oeste hicieron oficial en su cuenta de Instagram la ruta oficial de la caravana que llevarán a cabo este 1 de marzo, tras ganar el título del Béisbol Juvenil 2026.
El sábado 28 de febrero los dirigidos por Dimas Ponce vencieron 8-7 a Chiriquí en un cerrado duelo disputado en el Estadio Kenny Serracín, que certificó el triunfo y el título.
Ruta de la caravana de Panamá Oeste - Béisbol Juvenil 2026
- 8:00 am: Salida de Chiriquí
- 2:00 pm: Llegada a la Hermita (inicio de la caravana)
- 3:00 pm: Llegada a Chame (Caravana - calle principal)
- 4:00 pm: Llegada a Capira (Caravana - calle principal)
- 5:00 pm: Llegada a La Chorrera (Caravana por toda la avenida principal desde La Espiga)
- 7:00 pm: Llegada al Estadio Justino Salinas (Recibimiento y celebración con el equipo) entrada gratis