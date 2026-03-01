Béisbol Juvenil 2026: Leo Velasco, el "amuleto" de Panamá Oeste

BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  1 de marzo de 2026 - 01:02

Béisbol Juvenil 2026: Leo Velasco, el "amuleto" de Panamá Oeste

Leo Velasco, un santeño que puso el sabor en el equipo de Panamá Oeste en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

