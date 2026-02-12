Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 12 de febrero en las semifinales FOTO / FEDEBEIS

Este jueves 12 de febrero continúan las acciones de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, esta vez en sus respectivos Juegos 4 desde la ciudad capital y territorio chiricano.

Partidos para hoy jueves 12 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026 Coclé vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Panamá Oeste vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M. Por un lado la "Leña Roja" sumó su primer triunfo para meterse en la pelea ante los chiricanos que suman dos triunfos.

