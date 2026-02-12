BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  12 de febrero de 2026 - 08:01

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 12 de febrero en las semifinales

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este jueves 12 en el Campeonato de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 12 de febrero en las semifinales
Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 12 de febrero en las semifinalesFOTO / FEDEBEIS

Este jueves 12 de febrero continúan las acciones de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, esta vez en sus respectivos Juegos 4 desde la ciudad capital y territorio chiricano.

Partidos para hoy jueves 12 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Coclé vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.

Por un lado la "Leña Roja" sumó su primer triunfo para meterse en la pelea ante los chiricanos que suman dos triunfos.

Mientras tantos los "Vaqueros" se pusieron a un juego de barrer a Metro y avanzar a la gran final.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 11 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste a uno de la barrida, Coclé recorta en la semifinal

Béisbol Juvenil 2026: Dimas Ponce se llevó el premio a Mánager del Año

Recomendadas

Últimas noticias