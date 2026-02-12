Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 12 de febrero en las semifinales

Este jueves 12 de febrero continúan las acciones de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, esta vez en sus respectivos Juegos 4 desde la ciudad capital y territorio chiricano.
Partidos para hoy jueves 12 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
Por un lado la "Leña Roja" sumó su primer triunfo para meterse en la pelea ante los chiricanos que suman dos triunfos.
Mientras tantos los "Vaqueros" se pusieron a un juego de barrer a Metro y avanzar a la gran final.