El DT Felipe Baloy hizo historia con la clasificación de Panamá Sub-17 al Mundial

Felipe Baloy , entrenador de la Selección de Panamá Sub-17 , logró un hecho que nadie había alcanzado en el fútbol nacional.

Baloy se convirtió en el primer panameño en lograr una clasificación mundialista como jugador y ahora como entrenador principal de una selección.

Y es que el líder del banquillo de la Sub-17 celebró el pasado martes 10 de febrero la quinta clasificación de Panamá a una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, con una victoria por 4-1 sobre Nicaragua en el cierre del grupo B del Campeonato Sub-17 de CONCACAF, que se disputó en Ciudad de Panamá.

El mundialista como jugador en la Copa del Mundo de Rusia 2018 se mostró orgulloso de sus jugadores al final del partido y expresó todo su deseo por lograr una buena presentación en la próxima cita mundialista en el mes de noviembre en Catar.

“Los chicos se merecen un aplauso por el esfuerzo, se merecen lo mejor”, dijo Baloy.

“Esa felicidad que tienen, que también nosotros tenemos, es todo por ellos, por ese esfuerzo que hicieron desde el día 1 que empezamos”, agregó el ex capitán de la Selección Nacional.

Felipe Baloy y la clasificación de forma invicta

Panamá logró su boleto mundialista de forma invicta en el certamen clasificatorio Sub-17, que se realizó en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, al ganar sus tres partidos por goleada.

Fueron victorias por 6-1 sobre Dominica, 6-0 ante Anguila y 4-1 ante Nicaragua en la última fecha del grupo B para cerrar una clasificación perfecta.

“Los chicos creyeron desde el día 1 en el trabajo, creyeron en lo que nosotros le planteamos y sin duda lo demostraron”, expresó. “Esperemos que esto pueda seguir así, que ellos sigan trabajando, sigan creciendo, esperemos que también tengamos el apoyo de los clubes, que es importante, y que puedan apoyar en la preparación de estos chicos y que le den la oportunidad de poder competir”.

Sobre las expectativas en el próximo Mundial Sub-17 en Catar, Baloy indicó que el objetivo es poder contar con una buena preparación y así realizar un buen papel.

“Nosotros tenemos muchas cosas para trabajar con esta selección, vamos a trabajar para llegar a Catar con toda la disposición de competir y no solamente participar”.

