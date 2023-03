Béisbol Mayor 2023: "No me siento con presión" dice Mánager de Metro

Para esta temporada, el experimentado director Alex Zapata , estará dirigiendo a los metropolitanos, actuales campeones de la pelota nacional y admitió que no tiene ningún tipo de presión.

"No me siento con ningún tipo de presión, porque independientemente cuando tú trabajas para Chiriquí o Panamá Metro tú siempre tienes que pensar cómo mánager que tienes que estar en una final, pero no hay presión sólo buscar que los muchachos tengan motivación".

"Un torneo bastante duro, equipos que se han reforzado, hay juegos seguidos día tras día, per vamos a ver, el que mejor condiciones tiene va a terminar bien", continuó el mánager.

Buena defensa

Alex manifestó que para él, la defensa será su arma fuerte por delante de la ofensiva y el pitcheo.

"Para mi estamos fuertes en la defensa’ es sólida, mucha experiencia, en los jardines tenemos gente rápida, ahí estará la clave de nosotros, aunque tenemos un pitcheo bueno", señaló.

"Tuvimos que dejar jugadores que habían hecho el trabajo para estar en este equipo, pero por la reglamentación no pudieron ir, pero debemos respectar las reglas, uno se adapta y mientras le damos oportunidades a muchachos menores de 23 años para qué participen", dijo Zapata sobre la nueva regla que implantó Fedebeis de tener en cada equipo al menos 10 peloteros entre 17 y 23 años y los otros catorce, sin restricciones de edad.

Zapata también destacó que para el jueves 16 de marzo, Rodrigo Orozco Jr y Pedro Aguilar se integran al equipo luego de su participación con Panamá en el Clásico Mundial 2023.