Béisbol Mayor 2024: Carlos Lee III y su cábala de la barba para ganar el título

"Este trofeo debe pasar por dos lugares en Aguadulce, yo anoche no pude dormir, me acosté tarde viendo que hice mal, hablé con el cuerpo técnico, le pedí a Barroso que lanzara cinco episodios".

CARLOS LEE III UN MANAGER QUE FUE PERSEVERANTE

Carlos Lee III fue clave en la toma de decisiones, no tuvo tres buenas salidas, pero hizo lo necesario para conseguir el título en este difícil torneo.

"Yo me dije ellos no nos pueden ganar, no nos puede quitar todo lo que hemos trabajado y salieron en el octavo para anotar esas tres carreras".

El manager del equipo de Chiriquí manifestó que tuvo que bloquear los comentarios en Instagram después del juego 6 por muchos comentarios negativos.