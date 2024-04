Béisbol Mayor 2024: Definidos los cruces en semifinales

Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2024

La misma se efectuará a las 11:00 a.m. y será transmitida en vivo en el Podcast de la FEDEBEIS. La posición No.1 en la Tabla de Posiciones le correspondió al equipo de Chiriquí, que terminó con registro de 5-2, mientras que las novenas de Occidente, Colón y Darién, concluyeron con igual registro de 4-3.

Regla del dominio

En virtud de la regla del dominio, la posición No. 2 le correspondió al equipo de Colón, luego Darién y finalmente Occidente. De acuerdo al sistema de competencia los encuentros de la serie se darán entre; Chiriquí vs Occidente y Colón vs Darién, quienes se enfrentarán en serie al mejor de 7.

Colón terminó con un promedio de bateo de 0.315, para colocarse en la segunda posición, mientras que el tercer puesto le correspondió a Darién por tener dominio sobre Occidente, que le corresponde el cuarto puesto.

FUENTE: FEDEBEIS