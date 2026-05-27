Mundial 2026: Países Bajos y su convocatoria con varias figuras

El entrenador Ronald Koeman hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados para representar a la Selección de Países Bajos en la Copa Mundial 2026.
Convocatoria de Países Bajos para el Mundial 2026
Porteros
- Mark Flekken
- Robin Roefs
- Bart Verbruggen
Defensas
- Nathan Aké
- Virgil van Dijk
- Denzel Dumfries
- Jorrel Hato
- Jan Paul van Hecke
- Micky van de Ven
- Jurriën Timber
Mediocampistas
- Frenkie de Jong
- Ryan Gravenberch
- Teun Koopmeiners
- Tijjani Reijnders
- Maarten de Roon
- Guus Til
- Quinten Timber
- Mats Wieffer
Atacantes
- Brian Brobbey
- Memphis Depay
- Cody Gakpo
- Justin Kluivert
- Noa Lang
- Donyell Malen
- Crysencio Summerville
- Wout Weghorst