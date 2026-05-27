Mundial 2026 Mundial 2026 -  27 de mayo de 2026 - 08:14

Mundial 2026: Países Bajos y su convocatoria con varias figuras

El mediocampista Frenkie de Jong lidera convocatoria de Países Bajos para la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

FOTO: FC BARCELONA

El entrenador Ronald Koeman hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados para representar a la Selección de Países Bajos en la Copa Mundial 2026.

"La naranja Mecánica" debuta el 14 de junio ante Japón, luego se mide el 20 contra Suecia y cierra el grupo F el 25 frente a Túnez.

Convocatoria de Países Bajos para el Mundial 2026

Porteros

  • Mark Flekken
  • Robin Roefs
  • Bart Verbruggen

Defensas

  • Nathan Aké
  • Virgil van Dijk
  • Denzel Dumfries
  • Jorrel Hato
  • Jan Paul van Hecke
  • Micky van de Ven
  • Jurriën Timber

Mediocampistas

  • Frenkie de Jong
  • Ryan Gravenberch
  • Teun Koopmeiners
  • Tijjani Reijnders
  • Maarten de Roon
  • Guus Til
  • Quinten Timber
  • Mats Wieffer

Atacantes

  • Brian Brobbey
  • Memphis Depay
  • Cody Gakpo
  • Justin Kluivert
  • Noa Lang
  • Donyell Malen
  • Crysencio Summerville
  • Wout Weghorst

