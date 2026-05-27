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LEGIONARIOS Mundial 2026 -  27 de mayo de 2026 - 07:18

Luis Mejía abandonó partido en la Copa Libertadores por posible lesión

El panameño Luis Mejía encendió las alarmas en la selección de Panamá, tras salir de cambio con el Club Nacional en la Copa Libertadores.

Luis Mejía abandonó partido en la Copa Libertadores por posible lesión

Luis Mejía abandonó partido en la Copa Libertadores por posible lesión

Foto: Club Nacional

El guardameta panameño Luis Mejía fue sustituido en la segunda parte del duelo que ganó el Club Nacional de Uruguay 1-0 a Coquimbo Unido de Chile en la jornada 6 de la fase de grupos de la CONMEBOL Copa Libertadores.

El periodista uruguayo Rodri Vázquez Informó que puede tratarse de una lesión muscular.

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"Es muy probable que se haya desgarrado. Se sintió el posterior", informó.

"Manotas" salió tocado del partido el mismo día que fue convocado por Thomas Christiansen para el Mundial 2026, por lo que ahora se deberá esperar el informe médico para conocer que lesión tiene el portero y confirmar su presencia en su primera cita mundialista.

Con esta victoria, "El Bolso" terminó en la tercera posición del grupo B con 8 puntos.

Los números de Luis Mejía vs Coquimbo Unido

El portero de 35 años tuvo 2 atajadas, 2 despejes, 11 toques de balón y 6/6 en pases precisos (100%).

¿Dónde y cuándo juega la Selección de Panamá en el Mundial 2026?

  • Ghana vs selección de Panamá - 17 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
  • Selección de Panamá vs Croacia - 23 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
  • Selección de Panamá vs Inglaterra - 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (4:00 pm)

Antes de la cita mundialista, los panameños disputarán amistosos vs Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio).

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