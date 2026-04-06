BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  6 de abril de 2026 - 23:28

Béisbol Mayor 2026: Colón iguala su serie y Bocas se pone a una victoria de las semis

Las acciones de la ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026 continuaron con choques de alto nivel en Colón y Changuinola.

Béisbol Mayor 2026: Colón iguala su serie y Bocas se pone a una victoria de las semis

Béisbol Mayor 2026: Colón iguala su serie y Bocas se pone a una victoria de las semis

FOTO: FEDEBEIS

La novena de Colón vino de atrás para dejar tendido en el terreno a Herrera 7-6 la noche del lunes y así igualar la serie 1-1 en la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los colonenses atacaron en el primer capítulo y anotaron dos rayitas en las piernas de Jhadiel Santamaría y Jesús López, luego del imparable de Edgar Muñoz ante los pitcheos del zurdo Emanuel Herrera.

El conjunto herrerano recortó en la pizarra en la baja del séptimo con un elevado de sacrificio de Juan Diego Alonso y en el octavo lograron remontar el compromiso con un doblete de Adilio Saavedra y un triple de Javier González, ambos con dos corredores en base.

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En la baja del noveno, los "Beep Beep" perdían 6-3, pero nunca bajaron los brazos y terminaron dándole vuelta al marcador con 4 carreras producto de un triple de José González y un hit de oro de Jhadiel Santamaría, que empujó las dos carreras de la victoria en las piernas de José González y Kevin Velásquez.

El derecho Aris Hernández fue el lanzador ganador, trabajando 2.0 entradas sin permitir hit, 1 carrera, 1 base por bolas y 1 ponche.

Santamaría terminó bateando de 4-2 con 2 producidas, 1 anotada y 1 pasaporte, para sobresalir a la ofensiva.

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Bocas del Toro ganó por segunda noche consecutiva - Béisbol Mayor 2026

Los bocatoreños superaron 2-1 a Coclé en el Estadio Calvin Byron para tomar el comando en su serie 2-0 y colocarse a una victoria de las semifinales.

Joshwan Wright fue la gran figura con el madero, pegando de 4-2 con 1 doble, 1 carrera empujada y 2 ponches.

El lanzador Alaín Pérez en labor de relevo, se apuntó la victoria después de lanzar 6.0 entradas de 3 pasaportes y 4 abanicados.

Las dos series tendrán día de descanso el martes y volverán a jugar el miércoles 8 de abril.

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