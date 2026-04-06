Béisbol Mayor 2026: Colón iguala su serie y Bocas se pone a una victoria de las semis

La novena de Colón vino de atrás para dejar tendido en el terreno a Herrera 7-6 la noche del lunes y así igualar la serie 1-1 en la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los colonenses atacaron en el primer capítulo y anotaron dos rayitas en las piernas de Jhadiel Santamaría y Jesús López, luego del imparable de Edgar Muñoz ante los pitcheos del zurdo Emanuel Herrera.

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El conjunto herrerano recortó en la pizarra en la baja del séptimo con un elevado de sacrificio de Juan Diego Alonso y en el octavo lograron remontar el compromiso con un doblete de Adilio Saavedra y un triple de Javier González, ambos con dos corredores en base.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2041353419986731514?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Le dan vuelta a la pizarra!



Herrera toma el comando luego del triple de Javier González, que llevó a Adilio Saavedra y José Rodríguez al plato. #BeisRPC pic.twitter.com/pnEj4eaS1a — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 7, 2026

En la baja del noveno, los "Beep Beep" perdían 6-3, pero nunca bajaron los brazos y terminaron dándole vuelta al marcador con 4 carreras producto de un triple de José González y un hit de oro de Jhadiel Santamaría, que empujó las dos carreras de la victoria en las piernas de José González y Kevin Velásquez.

El derecho Aris Hernández fue el lanzador ganador, trabajando 2.0 entradas sin permitir hit, 1 carrera, 1 base por bolas y 1 ponche.

Santamaría terminó bateando de 4-2 con 2 producidas, 1 anotada y 1 pasaporte, para sobresalir a la ofensiva.

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Colón dejó tendido en el terreno a Herrera 7-6 para igualar su serie en la ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026.



Jhadiel Santamaría con el imparable de oro, se vistió de héroe en el Mariano Bula. #BeisRPC pic.twitter.com/2DeOsyMiHx — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 7, 2026

Bocas del Toro ganó por segunda noche consecutiva - Béisbol Mayor 2026

Los bocatoreños superaron 2-1 a Coclé en el Estadio Calvin Byron para tomar el comando en su serie 2-0 y colocarse a una victoria de las semifinales.

Joshwan Wright fue la gran figura con el madero, pegando de 4-2 con 1 doble, 1 carrera empujada y 2 ponches.

El lanzador Alaín Pérez en labor de relevo, se apuntó la victoria después de lanzar 6.0 entradas de 3 pasaportes y 4 abanicados.

Las dos series tendrán día de descanso el martes y volverán a jugar el miércoles 8 de abril.