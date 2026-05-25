Mundial 2026: ¿A qué hora es el primer partido en Panamá?

La Copa Mundial 2026 de la FIFA reunirá 48 selecciones, la mayor cantidad de la historia, en México, Estados Unidos y Canadá.
Edson Álvarez, Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, serán los referentes para el conjunto que dirige Javier Aguirre.
Por su parte, los sudafricanos tiene figuras como Ronwen Williams, Teboho Mokoena y el delantero del Burnley FC Lyle Foster.
México será la primera nación del certamen en inaugurar una trilogía de ceremonias de apertura que continuará en Canadá y Estados Unidos.
¿A qué hora es el primer partido del Mundial 2026 en Panamá?
El choque entre México y Sudáfrica en el inicio del grupo A, se jugará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (2:00 pm).