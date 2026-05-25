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Mundial 2026 Mundial 2026 -  25 de mayo de 2026 - 15:20

Mundial 2026: ¿A qué hora es el primer partido en Panamá?

Repasa a continuación todos los detalles del primer partido que se jugará en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: ¿A qué hora es el primer partido en Panamá?

Mundial 2026: ¿A qué hora es el primer partido en Panamá?

Foto: FIFA

La Copa Mundial 2026 de la FIFA reunirá 48 selecciones, la mayor cantidad de la historia, en México, Estados Unidos y Canadá.

Los mexicanos serán los encargados de jugar el partido inaugural frente a Sudáfrica ante a su afición en el Estadio Ciudad de México.

Edson Álvarez, Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, serán los referentes para el conjunto que dirige Javier Aguirre.

Por su parte, los sudafricanos tiene figuras como Ronwen Williams, Teboho Mokoena y el delantero del Burnley FC Lyle Foster.

México será la primera nación del certamen en inaugurar una trilogía de ceremonias de apertura que continuará en Canadá y Estados Unidos.

¿A qué hora es el primer partido del Mundial 2026 en Panamá?

El choque entre México y Sudáfrica en el inicio del grupo A, se jugará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (2:00 pm).

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