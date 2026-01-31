Béisbol Mayor 2026: Fedebeis revela fecha de inicio y otros detalles importantes

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) reunida en Reunión Plenaria resolvió arrancar este 13 de marzo el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , teniendo como sede de apertura el nuevo estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón.

El Campeonato Nacional Mayor estará arrancando el 13 de marzo según se acordó y será dedicado a 10 emblemáticos peloteros que han dejado en alto el nombre de sus provincias y de Panamá con destacadas actuaciones, dignos de un pergamino histórico como peloteros y como técnicos.

Aníbal Reluz Jr., presidente de Panamá Oeste propuso a la Junta Directiva y demás presidentes de liga que el torneo nacional fuera dedicado a un LINE UP de Estrellas, con figuras de alto calibre, llenos de historia y memorables momentos en nuestra pelota nacional.

La propuesta fue aprobada por los presentes en la Reunión Plenaria y el 13 de marzo se les rendirá homenaje a estas importantes figuras. Los homenajeados para el Campeonato Mayor 2026 serán: Manuel Rodríguez, Virgilio Kaa, Mauricio Ching, Rodolfo Aparicio, Francisco “Pancho” Rodríguez, José Solís, José Murillo II, Arístides Bustamante, Crispín Poveda y Aníbal Reluz Padre.

Formato de competencia sufre cambios - Béisbol Mayor 2026

El Campeonato Nacional también sufrió variación en su esquema de competencia ya que fue modificado el artículo 7 de competencias y se aprueba el cambio de la segunda ronda, la cual se jugará entre 8 equipos, usando el sistema de 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5, en una Serie al Mejor de 5 juegos.

También se aprobó que los equipos tendrán derecho a 3 refuerzos, un oriundo y un extranjero en sus plantillas.

Las nóminas de 40 peloteros y más deben entregarse el 13 de febrero del 2026, las nóminas oficiales desde el 24 de febrero, el Congresillo Administrativo y el Congresillo Técnico se realizarán el 27 de febrero.

FUENTE: FEDEBEIS