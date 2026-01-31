Béisbol Mayor 2026: Fedebeis revela fecha de inicio y otros detalles importantes

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reunida en Reunión Plenaria resolvió arrancar este 13 de marzo el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, teniendo como sede de apertura el nuevo estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón.
Aníbal Reluz Jr., presidente de Panamá Oeste propuso a la Junta Directiva y demás presidentes de liga que el torneo nacional fuera dedicado a un LINE UP de Estrellas, con figuras de alto calibre, llenos de historia y memorables momentos en nuestra pelota nacional.
La propuesta fue aprobada por los presentes en la Reunión Plenaria y el 13 de marzo se les rendirá homenaje a estas importantes figuras. Los homenajeados para el Campeonato Mayor 2026 serán: Manuel Rodríguez, Virgilio Kaa, Mauricio Ching, Rodolfo Aparicio, Francisco “Pancho” Rodríguez, José Solís, José Murillo II, Arístides Bustamante, Crispín Poveda y Aníbal Reluz Padre.
Formato de competencia sufre cambios - Béisbol Mayor 2026
El Campeonato Nacional también sufrió variación en su esquema de competencia ya que fue modificado el artículo 7 de competencias y se aprueba el cambio de la segunda ronda, la cual se jugará entre 8 equipos, usando el sistema de 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5, en una Serie al Mejor de 5 juegos.
También se aprobó que los equipos tendrán derecho a 3 refuerzos, un oriundo y un extranjero en sus plantillas.
Las nóminas de 40 peloteros y más deben entregarse el 13 de febrero del 2026, las nóminas oficiales desde el 24 de febrero, el Congresillo Administrativo y el Congresillo Técnico se realizarán el 27 de febrero.
FUENTE: FEDEBEIS