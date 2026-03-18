Béisbol Mayor 2026: Line-ups confirmados de Panamá Metro y Los Santos

Las novenas de Panamá Metro y Los Santos ya tienen las alineaciones confirmadas para enfrentarse en la jornada 5 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
El derecho Enrique Saldaña subirá al montículo por el equipo de la capital, mientras que el zurdo Ismael Velasco abrirá por los locales.
El choque a jugarse en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, estará en vivo por RPC desde las 7:00 p.m.
LINE-UP DE LOS SANTOS - BÉISBOL MAYOR 2026
- Joaquín Cedeño 2B
- Emanuel Aldoban SS
- Ramiro Rodríguez CF
- Kevin Ballesteros 1B
- Belarmino Campos 3B
- Darian García DH
- Michael Mendoza RF
- Alejandro Córdoba R
- Arturo Díaz LF
Lanzador abridor: Ismael Velasco
LINE-UP DE PANAMÁ METRO
- Luis Rivera CF
- Emmanuel Forde RF
- Eduardo Thomas SS
- Robert Mullen DH
- José Aparicio R
- Joshua Cedeño 2B
- Ibrahim Mckenzie 1B
- Jairo Carrillo 3B
- Marco Villamonte LF
Lanzador abridor: Enrique Saldaña