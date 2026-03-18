Beisbol mayor Panamá -  18 de marzo de 2026 - 18:23

Béisbol Mayor 2026: Line-ups confirmados de Panamá Metro y Los Santos

Repasa a continuación las alineaciones de Panamá Metro y Los Santos para el duelo del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Panamá Metro y Los Santos

Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Panamá Metro y Los Santos

FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Panamá Metro y Los Santos ya tienen las alineaciones confirmadas para enfrentarse en la jornada 5 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los santeños con marca de 1-3, vienen de superar a Colón y los metropolitanos con récord de 3-1, cayeron 4-7 contra Veraguas en el Estadio Omar Torrijos Herrera en su última presentación.

El derecho Enrique Saldaña subirá al montículo por el equipo de la capital, mientras que el zurdo Ismael Velasco abrirá por los locales.

El choque a jugarse en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, estará en vivo por RPC desde las 7:00 p.m.

LINE-UP DE LOS SANTOS - BÉISBOL MAYOR 2026

  1. Joaquín Cedeño 2B
  2. Emanuel Aldoban SS
  3. Ramiro Rodríguez CF
  4. Kevin Ballesteros 1B
  5. Belarmino Campos 3B
  6. Darian García DH
  7. Michael Mendoza RF
  8. Alejandro Córdoba R
  9. Arturo Díaz LF

Lanzador abridor: Ismael Velasco

LINE-UP DE PANAMÁ METRO

  1. Luis Rivera CF
  2. Emmanuel Forde RF
  3. Eduardo Thomas SS
  4. Robert Mullen DH
  5. José Aparicio R
  6. Joshua Cedeño 2B
  7. Ibrahim Mckenzie 1B
  8. Jairo Carrillo 3B
  9. Marco Villamonte LF

Lanzador abridor: Enrique Saldaña

