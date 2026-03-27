Béisbol Mayor 2026: Los Santos gana Clásico de Azuero en el Claudio Nieto

Los Santos superó por pizarra de 5-3 a Herrera en el Clásico de Azuero por la jornada del Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

El duelo lo arrancaron ganando con cuadrangular solitario de Kevin Ballesteros en la alta del segundo episodio, luego en la cuarta entrada anotaron dos más, con carera de caballito y un rodado en donde la defensa no pudo completar el doble play.

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Herrera respondió en el sexto, en el octavo y en el noveno con carreras, pero los santeños en el noveno también atacaron para poner dos más y sentenciar el encuentro.

La Leña roja ganó duelo en jornada del Béisbol Mayor 2026

Coclé venció a Darién 6-3, con una noche brillante del experimentado Ramón Castillo con el madero, sonando de 5-3, con 4 remolcadas y 1 anotada.

En la lomita se hizo grande Davis Romero con trabajo de 6.1 episodios como relevo.

Vaqueros se llevan la victoria

El tercera base Jean Rodríguez se fue de 4-2, con 4 empujadas, entre ellos un cuadrangular con las bases llenas para liderar la victoria 11-8 ante Panamá Este.

Metro gana partido en episodios extras

En 10 entradas, Panamá Metro le ganó a Colón por pizarra de 6-5 en el Estadio Nacional Rod Carew, con Abraham Rodríguez y José Camargo empujando 2 carreras cada uno, con destacados turnos en el cajón de bateo.

Además, Luis Rivera sonó de 5-3, Emmanuel Forde de 5-2 y Joshua Cedeño de 4-2, para aportar al triunfo "metrillo" ante su gente.

Occidente gana por la mínima

Chiriquí Occidente ganó a domicilio partido ante Veraguas por 1-0, con la carrera que fue anotada en el tercer episodio, remolcada por Victor del Castillo.

El lanzador ganador fue Irving Chavarria con labor de apaga fuego en las últimas 3.0 entradas.

Los tortugueros se llevaron importante triunfo

Bocas del Toro se terminó llevando la victoria por pizarra de 4-2 ante los líderes Chiriquí, en un partido que también se decidió en episodios extras.