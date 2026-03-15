Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy domingo 15 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este domingo 15 de marzo con una nueva jornada de seis partidos en distintos estadios del país, donde los equipos buscarán seguir sumando victorias en las primeras fechas del torneo.
En otros compromisos del día, Bocas del Toro visitará a Darién en el estadio de Metetí, mientras que Chiriquí Occidente se medirá a Colón en el estadio Roberto Mariano Bula.
Además, Veraguas se enfrentará a Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera y Herrera jugará ante Coclé en el estadio Remón Cantera, completando así la jornada dominical del campeonato.
Los partidos dominicales del torneo se disputan en horario nocturno, con inicio programado alrededor de las 6:00 p.m., como parte del calendario oficial del campeonato mayor.
Partidos para hoy domingo 15 de marzo del Béisbol Mayor 2026
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Los Santos vs Panamá Este — Estadio Rod Carew — 1:00 p.m.
Chiriquí vs Panamá Metro — Estadio Rod Carew — 6:00 p.m.
Bocas del Toro vs Darién — Estadio de Metetí — 6:00 p.m.
Chiriquí Occidente vs Colón — Estadio Roberto Mariano Bula — 6:00 p.m, en vivo por RPC
Veraguas vs Panamá Oeste — Estadio Mariano Rivera — 6:00 p.m.
Herrera vs Coclé — Estadio José Antonio Remón Cantera — 6:00 p.m.