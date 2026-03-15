Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy domingo 15 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este domingo 15 de marzo con una nueva jornada de seis partidos en distintos estadios del país, donde los equipos buscarán seguir sumando victorias en las primeras fechas del torneo.

La cartelera inicia en el Estadio Rod Carew, donde Los Santos se enfrentará a Panamá Este a las 1:00 pm. Más tarde, en ese mismo escenario, Chiriquí chocará ante Panamá Metro en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

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En otros compromisos del día, Bocas del Toro visitará a Darién en el estadio de Metetí, mientras que Chiriquí Occidente se medirá a Colón en el estadio Roberto Mariano Bula.

Además, Veraguas se enfrentará a Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera y Herrera jugará ante Coclé en el estadio Remón Cantera, completando así la jornada dominical del campeonato.

Los partidos dominicales del torneo se disputan en horario nocturno, con inicio programado alrededor de las 6:00 p.m., como parte del calendario oficial del campeonato mayor.

Partidos para hoy domingo 15 de marzo del Béisbol Mayor 2026